СК возбудил дело после драки уборщика и инженера сельхозакадемии имени Тимирязева

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уборщик подрался с сотрудником кафедры в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. В связи с этим следствие возбудило уголовное дело о нарушении требований охраны. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Сообщается, что драка произошла в июле. Тогда уборщик получил перелом скуловой дуги справа с незначительным смещением и ушибленные раны затылочной области. Такие травмы относятся к тяжелой степени тяжести.

Инцидент случился в помещении № 105 учебного корпуса № 16 кафедры морфологии и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Ранее конфликт между российским бизнесменом, владельцем отеля в Турции, и его арендатором произошел в городе Кумлуджа в провинции Анталья. В отель приехала группа из 15 русскоговорящих человек и напала на арендатора и двух его сотрудников.

Потерпевший рассказал, что неизвестные связали ему руки и ноги, избили, а затем заставили подписать финансовый документ и забрали из сейфа 1200 лир (около 11,5 тысячи рублей).