Бойцы ММА Харитонов и Яндиев помирились после драки

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Боец ММА Сергей Харитонов сообщил, что встретился с Адамом Яндиевым и принял его извинения после драки, которая произошла в Москве 13 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмены встретились и обсудили произошедшее. На пресс-конференции с участием адвокатов Харитонов показал видеозапись разговора, во время которого Яндиев извинился за нападение и заявил, что не держит обид на оппонента.

"Я принимаю твои извинения, качество сильных людей – признавать свои ошибки. Я хотел бы, чтобы молодые спортсмены не повторяли наших ошибок. Все вопросы с Адамом мы закрыли, у нас нет ни к кому претензий", – ответил Харитонов.

Он подчеркнул, что из-за инцидента будет вынужден временно отказаться от выступлений. При этом боец заявил, что призывает молодых коллег по октагону не повторять его ошибок.

Адвокат Олег Пахомов, представляющий интересы Харитонова, также добавил, что бойцы уведомили правоохранительные органы о примирении и возмещении вреда. Однако конкретное процессуальное решение остается на стороне МВД.

Полиция установила, что драка между Яндиевым, Харитоновым и его другом Русланом Абдо произошла 13 ноября. В результате двое участников были доставлены в медучреждение. Третьего привезли в отдел полиции.

В отношении бойца Адама Яндиева было возбуждено два уголовных дела после драки с Харитоновым. Спортсмена задержали, из следственного изолятора он вышел 18 ноября.

