Столичная полиция начала проверку после конфликта с участием бойца MMA Абасова

12:28
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В Москве была инициирована проверка в связи с дорожным конфликтом с участием бойца MMA Ислама Абасова, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД РФ.
"Сотрудники столичной полиции проводят проверку по заявлению гражданина о причинении ему телесных повреждений", – сообщили в ведомстве.
Заявителю нанесли телесные повреждения неизвестные лица, которые вышли из автомобиля Porsche. Инцидент произошел 22 ноября в 13:00 в районе дома 42 по улице Свободы.
"В настоящий момент все участники конфликта установлены и опрошены, проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – заявили в управлении МВД.
В ведомстве добавили, что Абасова доставили в полицию после инцидента. Затем его отпустили под подписку о невыезде.
Ранее конфликт произошел между бойцами MMA Адамом Яндиевым и Сергеем Харитоновым. В результате драки с их участием пострадали двое человек. Против Яндиева возбудили два уголовных дела. Он принес извинения Харитонову в связи с происшествием, последний принял их.
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