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Москва 24

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Происшествия

19:11

В Подмосковье водитель выстрелил в оппонента в ходе дорожного конфликта

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье между двумя водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в другого из травматического оружия и скрылся, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

"Инцидент произошел в селе Немчиновка Одинцовского городского округа. Водитель Range Rover в ходе конфликта причинил другому огнестрельные ранения из травматического оружия и скрылся с места происшествия", – рассказали в полиции.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают стрелявшего, введен план "Перехват".

Ранее прохожие помогли задержать дебошира у ресторана в районе Кунцево. Мужчина устроил скандал и выстрелил в другого человека из ракетницы. В Главном управлении МВД рассказали, что конфликт произошел на Ярцевской улице. Неизвестный мужчина грубил посетителям, после чего возникла потасовка.

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