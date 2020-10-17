Арестованы обвиняемые в нападении на полицейского на западе Москвы

Фото: телеграм-канал Baza

Суд арестовал мужчин, обвиняемых в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудника полиции на западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 15 октября на детской площадке во дворе одного из жилых домов. В ответ на законные требования представителей власти мужчины начали оскорблять сотрудников полиции, один из них применил к полицейскому физическую силу.

При задержании сотруднику полиции пришлось произвести два предупредительных выстрела вверх из табельного пистолета.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти".

Ранее в Москве задержали женщину за нападение с ножом на мужчину. Бытовой конфликт произошел у автобусной остановки на Волоколамском шоссе.

Пострадавшего мужчину направили в больницу. Причина конфликта выясняется.