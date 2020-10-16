Женщина ранила ножом мужчину у автобусной остановки в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщину задержали за нападение с ножом на мужчину. Бытовой конфликт произошел у автобусной остановки на северо-западе Москвы, заявили ТАСС в столичном главке полиции.

"На улице по адресу Волоколамское шоссе, 92, около 19:30 женщина в ходе бытового конфликта нанесла мужчине повреждения острым предметом", – сообщили в правоохранительных органах.

Пострадавшего мужчину направили в больницу. В настоящий момент подозреваемая задержана, причина конфликта выясняется.

Летом один человек получил ножевое ранение у станции метро "Кунцевская". По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".