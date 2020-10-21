Дебошира обезвредили у ресторана на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прохожие помогли задержать дебошира у ресторана в районе Кунцево. Мужчина устроил скандал и выстрелил в другого человека из ракетницы, как сообщает Агентство "Москва".

В Главном управлении МВД рассказали, что конфликт произошел на Ярцевской улице. Неизвестный мужчина грубил посетителям, после чего возникла потасовка.

"Конфликтующие переместились на улицу, где 36-летний москвич достал предмет, похожий на ракетницу, и произвел выстрел в сторону оппонента. Проходившие мимо граждане смогли скрутить дебошира и удерживали его до приезда полицейских", – уточнили в правоохранительных органах.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о хулиганстве. Потерпевшему потребовалась медпомощь. Предмет, из которого стрелял нападавший, отправлен на экспертизу.

Ранее в октябре сотруднице столичного салона потребовалась госпитализация после нападения коллеги. В полицию об инциденте сообщили из больницы.

