Суд оштрафовал бойца Исмаилова за драку болельщиков на турнире в Москве

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Бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова оштрафовали на 10 тысяч рублей за провокацию драки болельщиков на турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве. Соответствующее решение принял Кунцевкий суд столицы, передает ТАСС.

"Суд признал Магомеда Исмаилова виновным по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", – сказали в суде.

24 декабря бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили драку на турнире. Потасовка произошла в октагоне после словесной перепалки. Для того чтобы разнять дерущихся, пришлось вмешаться полиции. Турнир из-за произошедшего пришлось прервать. После конфликта бойцы дали объяснения полицейским. Сообщалось, что участники потасовки не получили серьезных повреждений.

