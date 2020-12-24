Бойцы MMA Исмаилов и Минеев устроили драку на турнире в Москве

24 декабря, 23:30
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили драку на турнире Fight Nights Global Winter Cup, проходящем в Москве. Об этом пишет ТАСС.
Известно, что потасовка произошла в октагоне после словесной перепалки. Для того, чтобы разнять дерущихся, пришлось вмешаться полиции. Турнир из-за произошедшего пришлось прервать.
После конфликта бойцы дали объяснения полицейским. Сообщается, что участники потасовки не получили серьезных повреждений.
"Участники отказались от медицинской помощи. Исмаилов получил легкое повреждение носа", – заявил источник агентства.
В октябре 2018 года между Исмаиловым и Минеевым прошел бой в рамках турнира Fight Nights Global 90. Матч завершился вничью.
Ранее драка произошла между бойцами MMA Яндиевым, Харитоновым и его другом Русланом Абдо. В результате двое участников были доставлены в медучреждение. Третьего привезли в отдел полиции.
Позднее в отношении бойца Адама Яндиева было возбуждено два уголовных дела.
В конце ноября стало известно, что Харитонов и Яндиев помирились. Спортсмены встретились и обсудили произошедшее.
Боец Адам Яндиев помирился со спортсменом Русланом Абдо
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