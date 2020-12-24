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Происшествия

24 декабря, 23:30

Бойцы MMA Исмаилов и Минеев устроили драку на турнире в Москве

происшествия

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили драку на турнире Fight Nights Global Winter Cup, проходящем в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что потасовка произошла в октагоне после словесной перепалки. Для того, чтобы разнять дерущихся, пришлось вмешаться полиции. Турнир из-за произошедшего пришлось прервать.

После конфликта бойцы дали объяснения полицейским. Сообщается, что участники потасовки не получили серьезных повреждений.

"Участники отказались от медицинской помощи. Исмаилов получил легкое повреждение носа", – заявил источник агентства.

В октябре 2018 года между Исмаиловым и Минеевым прошел бой в рамках турнира Fight Nights Global 90. Матч завершился вничью.

Ранее драка произошла между бойцами MMA Яндиевым, Харитоновым и его другом Русланом Абдо. В результате двое участников были доставлены в медучреждение. Третьего привезли в отдел полиции.

Позднее в отношении бойца Адама Яндиева было возбуждено два уголовных дела.

В конце ноября стало известно, что Харитонов и Яндиев помирились. Спортсмены встретились и обсудили произошедшее.

Боец Адам Яндиев помирился со спортсменом Русланом Абдо

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