Валуев прокомментировал массовую драку с участием Исмаилова и Минеева на турнире в Москве

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал Москве 24 драку бойцов смешанного стиля Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.

Ранее спортсмены повздорили на турнире Fight Night Global Winter Cup, который прошел в Москве. Они не были его участниками. После очередного поединка Минеев вышел в октагон и бросил Исмаилову вызов. Позже он зашел в клетку.

После словесной перепалки между Исмаиловым и Минеевым завязалась драка, в которую затем включились и другие люди. Стычку пришлось разнимать сотрудникам полиции. Рамазан Исмаилов, брат Магомеда Исмаилова, заявил ТАСС, что потасовка произошла из-за удара Минеева микрофоном.

По неподтвержденной информации, на Исмаилова составили протокол за мелкое хулиганство, ему грозит штраф или арест на 15 суток. Он уже отпущен домой.





Николай Валуев бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Как это отразится на имидже смешанных единоборств и спорта в целом? Да ничего хорошего! Не вижу ничего позитивного.

Валуев подчеркнул, что не собирается оправдывать действия Исмаилова и Минеева какими-либо факторами.

"В каждой спортивной федерации есть дисциплинарная комиссия. Есть определенные правила. Если они нарушены, федерация имеет право в рамках существующего устава наказывать спортсменов", – отметил собеседник Москвы 24.





Николай Валуев бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Зачем мне объяснять их поведение? Мне это в принципе не нравится, и все. Я не хочу вникать в то, что явилось побуждающим мотивом, ни тем более оправдывать их или относиться к этому с пониманием. У нас все действия говорят сами за себя. Что еще нужно к этому добавлять?

Исмаилов и Минеев в последний раз сходились в октагоне в официальном поединке на турнире Fight Night Global 90 в октябре 2018 года. С тех пор стороны не могут договориться о реванше. Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев уже заявил журналистам, что готов организовать им бой.

