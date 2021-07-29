Карточку с изображением Хабиба Нурмагомедова продали почти за 50 тыс долларов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Редкую карточку Panini Prizm с изображением экс-чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова продали за рекордные 47,7 тысячи долларов. Об этом сообщает "Газета.ру".
Как уточняется, торги проводил аукционный дом PwC Market Place. Высокая цена карточки была обусловлена особым статусом Black Prizm: она была выпущена в единственном экземпляре.
24 октября 2020 года Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере. Тогда он победил американца Джастина Гейджи. После этого Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Позднее в СМИ и UFC предполагали, что боец может вернуться в октагон, однако в марте 2021 года спортсмен подтвердил, что больше не планирует участвовать в официальных боях.
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