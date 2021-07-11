Макгрегор получил травму ноги и проиграл Порье на турнире UFC 264

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Американец Дастин Порье досрочно одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в бою в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 264. Он состоялся в Лас-Вегасе.

В конце первого раунда Макгрегор не смог продолжить поединок, он получил травму левой ноги. Позднее выяснилось, что это был перелом. Судьи отдали победу Порье техническим нокаутом.

Сейчас на счету американского бойца 28 побед и шесть поражений. У Макгрегора – 22 победы и шесть поражений. Это уже третья их встреча в октагоне.

Порье победил Макгрегора и в январе этого года в главном бою турнира UFC 257.