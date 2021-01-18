Макгрегор бросил вызов Хабибу

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вызвал на бой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова, сообщает "Газета.ру".

"Я хочу и готов к реваншу. Я здесь для этого. Интересно, что будет говорить дальше Хабиб?", – сказал Макгрегор.

Ранее между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором разгорелся новый скандал. Ирландский боец сказал, что именно он является чемпионом в легком весе, так как россиянин после победы над ним не был коронован, поскольку беспорядки на ринге помешали провести церемонию передачи чемпиону пояса.