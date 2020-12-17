Глава UFC высказался о вероятном возвращении Хабиба Нурмагомедова в спорт

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Глава UFC Дэйна Уайт высказался о вероятном возвращении Хабиба Нурмагомедова на ринг. Он заявил, что встретится с бойцом ММА в следующем месяце, сообщает "Газета.ру".

По словам Уайта, он поговорит с российским спортсменом по поводу возможного возвращения в спорт. При этом глава UFC отметил, что он не знает, будет ли Хабиб драться дальше.

"Я не знаю ответ на этот вопрос, но у меня есть небольшая уверенность, что я смогу его уговорить", – подчеркнул Уайт.

Он выразил мнение, что Нурмагомедов захочет выиграть 30-й бой, поскольку это было желание его отца.

24 октября Хабиб одержал 29-ю победу в карьере. Тогда он одолел американца Джастина Гейджи. После этого Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Недавно российский боец заявил, что у него нет планов по возвращению в октагон. Он сообщил, что хочет сосредоточиться на более серьезных вещах. Хабиб признался, что принял бы такое же решение, даже если бой с Гейджи завершился поражением.