Хоккеист Овечкин поздравил Москву с Днем города

В эти выходные, 11 и 12 сентября, столица отмечает свой 874-й день рождения. Москву с днем рождения поздравляют со всего мира. Например, хоккеист Александр Овечкин прислал нам открытку из Вашингтона.

К поздравлением присоединился шоумен Александр Гудков, актриса театра из Канады Ситора Саид, а также певец Вань Шоунин.

По решению властей в Москве не будут проводить масштабные концерты и шоу по случаю Дня города. Однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах города. Локальные концерты пройдут в домах культуры и в концертных залах.