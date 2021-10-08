Хоккеисты Овечкин, Кучеров и Василевский вошли в заявку сборной России на Олимпийские игры

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Федерация хоккея России (ФХР) объявила первых трех хоккеистов, вошедших в заявку национальной сборной на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФХР.
Ими стали капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, а также нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский, которые выступают за "Тампа-Бэй Лайтнинг".
Полные расширенные составы национальных команд будут объявлены до 15 октября, а предварительные заявки будут составлены к январю 2022 года.
Хоккейный турнир в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля. Соперниками сборной России по группе В станут команды Дании, Чехии и Швейцарии.
Ранее в тренерском составе сборной России по хоккею также произошли изменения. Экспертный совет дал рекомендацию назначить Алексея Жамнова главным тренером команды.
В пресс-службе ФХР уточнили, что, учитывая важность предстоящей Олимпиады в Пекине, Федерация решила созвать экспертный совет авторитетных представителей данного вида спорта для согласования кандидатуры главного тренера.
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