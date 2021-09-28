Экспертный совет рекомендовал назначить Жамнова главным тренером сборной РФ по хоккею

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Экспертный совет дал рекомендацию назначить Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

В пресс-службе ФХР уточнили, что, учитывая важность предстоящей Олимпиады в Пекине, Федерация решила созвать экспертный совет авторитетных представителей данного вида спорта для согласования кандидатуры главного тренера российской сборной. Заседание совета прошло в понедельник, 27 сентября.

Ранее глава ФХР Владислав Третьяк сообщил, что Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею, а его консультантом будет Валерий Брагин.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.