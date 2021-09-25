Люк Тардиф избран новым президентом Международной федерации хоккея

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Новым президентом Международной федерации хоккея стал Люк Тардиф. Выборы проходили в рамках полугодового конгресса IIHF в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

На этой должности Тардиф сменил Рене Фазеля, который управлял организацией 27 лет. Новый президент в четвертом раунде выборов набрал 63,21% голосов, его конкурентом был президент Немецкого хоккейного союза и глава комитета IIHF по проведению соревнований Франц Райндль (36,79%).

Отмечается, что на ранних этапах голосования из борьбы выбыли претендент из Дании Хенрик Бах-Нильсен, Чехии Петр Бржиза и белорус Сергей Гончаров.

Ранее также стало известно, что Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею. Он будет главным тренером российской сборной во второй раз. Первый раз он занимал эту должность с 2014 по 2018 год.