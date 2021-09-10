Глава Федерации хоккея Белорусии покинул пост после своей дисквалификации IIHF

10 сентября, 22:02
Фото: hockey.by
Глава Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрий Басков написал заявление об увольнении после своего отстранения от спортивной деятельности Международной федерацией хоккея (IIHF). Об этом сообщил государственный телеканал Беларусь 1.
Об отстранении Баскова сообщили в IIHF. Отмечается, что с 10 сентября он отстранен на 5 лет от всех видов хоккейной деятельности на национальном и международном уровнях.
В ответ на это в ФХБ заявили, что считают позицию IIHF недопустимой, а сама дисквалификация обусловлена давлением политических сил на Международную федерацию хоккея.
Однако в итоге Басков принял решение написать заявление об увольнении.
"Как нам стало известно, в связи с необоснованным грубым давлением Дмитрий Басков сегодня написал заявление об уходе из Федерации хоккея Беларуси", – было заявлено в эфире телеканала.
В Международной федерации хоккея своя точка зрения на происходящее. Они утверждают, что Басков оказывал открытое давление на спортсменов из-за их политических убеждений, злоупотреблял своим положением для поддержки режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В IIHF также полагают, что Дмитрий Басков мог быть причастен к гибели гражданина Белоруссии Романа Бондаренко.
В мае 2021 года на чемпионате мира по хоккею, который проходил в столице Латвии, разгорелся скандал. Вместо государственного флага Белоруссии в Риге подняли бело-красно-белый, который традиционно используется белорусской оппозицией. Об этом сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис, мотивировав такое решение борьбой против режима, занимающегося государственным терроризмом.
Минск направил ноту протеста в адрес президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, назвав произошедшее попыткой политизировать турнир.
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