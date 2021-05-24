Спортивный юрист назвал замену флага Белоруссии в Риге политическим хулиганством

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Спортивный юрист Алексей Карпенко считает политическим хулиганством решение правительства Риги заменить государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который используется оппозицией этой страны, сообщает "Газета.ру".
"На любых форумах, в которых страна представлена, от ассамблеи ООН до чемпионата мира по хоккею, должен использоваться тот флаг, который страна утвердила внутренним законом и который анонсирует всем участникам международного сообщества. То, что сделали в Риге, абсолютное хулиганство. К праву это не имеет отношения, это просто анекдот. Политическое хулиганство, я бы назвал так", – сказал Карпенко.
По его мнению, Рига продемонстрировала свое пренебрежительное отношение к государственным символам Белоруссии.
Вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге подняли бело-красно-белый. Об этом сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис, мотивировав такое решение борьбой против режима, занимающегося государственным терроризмом.
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