Флаг Белоруссии на чемпионате мира в Риге заменили на оппозиционный

Фото: twitter.com/MStakis

Вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге подняли бело-красно-белый, который традиционно используется белорусской оппозицией. Об этом рассказал мэр Риги Мартиньш Стакис на своей странице в Facebook.

Флаги стран – участниц чемпионата находятся на улице Бривибас – в центре Риги.

"Угон самолета и захват политических оппонентов подорвали последние остатки легитимности белорусского диктатора. В Риге не будут реять флаги, которые символизируют режим, занимающийся государственным терроризмом, – поэтому мы их убрали. Рижская дума выражает солидарность белорусскому народу!" – написал Стакис.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес вместе с коллегами из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Германии осудил белорусские власти после инцидента с самолетом Ryanair и задержанием основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии ужесточаются требования к организации и проведению массовых мероприятий. Изменения в действующий закон подписал президент страны Александр Лукашенко.

Закон исключает уведомительный порядок организации массовых мероприятий, а также предусматривает, что все они должны будут проводиться исключительно с разрешения местных властей.