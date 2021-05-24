Лукашенко подписал закон о запрете на освещение несогласованных митингов в прямом эфире

Фото: ТАСС/БелТА/Сергей Шелег
В Белоруссии ужесточаются требования к организации и проведению массовых мероприятий. Изменения в действующий закон подписал президент страны Александр Лукашенко.
Закон исключает уведомительный порядок организации массовых мероприятий, а также предусматривает, что все они должны будут проводиться исключительно с разрешения местных властей, сообщает БелТА.
Еще один запрет касается освещения незаконных акций с целью популяризации или пропаганды. Он актуален и для СМИ. Журналистам при исполнении профессиональных обязанностей запрещается быть организаторами или участниками массовых мероприятий.
В агентстве уточнили, что правоохранители получают право приостанавливать работу торговых предприятий, общепита, транспорта и других объектов инфраструктуры в местах проведения несогласованных акций.
Закрепляется ответственность политических партий и общественных объединений за публичные призывы своих руководителей и членов руководящих органов к организации и проведению массового мероприятия до получения разрешения на его проведение.
Изменения в закон вступят в силу через месяц после официального опубликования, подчеркнули в БелТА.
Президент также подписал принятые ранее парламентом изменения в законе о СМИ, расширяющие перечень информации, которую запрещено распространять в печати и в интернете.
Так, будет запрещено размещать результаты опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации и проведенных без специальной аккредитации. Размещение гиперссылок на запрещенные материалы также не допускается.
Прокуратура получит право ограничивать доступ к ресурсам Сети, через которые распространяется пропаганда экстремистской деятельности или другие сведения, наносящие вред национальным интересам. Власти могут прекратить выпуск СМИ на основании постановления, в котором бы говорилось о распространении информации, идущей вразрез с национальными интересами.
Еще одно нововведение касается учредителей СМИ. Так, ими не смогут быть иностранцы и лица без гражданства, а также юрлица с иностранным участием.
Дополнительно Лукашенко утвердил изменения в закон об электросвязи, предусматривающие сокращение или изменение времени работы сетей при угрозе нацбезопасности.
Ранее белорусский лидер подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя. Документ предусматривает передачу президентских полномочий Совету безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр, в случае гибели главы государства вследствие насильственных действий.
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