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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

Документ предусматривает передачу президентских полномочий Совету безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр, в случае гибели главы государства вследствие насильственных действий.

Отмечается, что также в стране начнет действовать чрезвычайное или военное положение. Меры по их обеспечению также будет устанавливать Совет безопасности.

В случае устранения президента актуальным станет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.

"Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны", – заключается в материале. Он вступает в силу с момента подписания.

Ранее Лукашенко назвал условие проведения досрочных выборов в стране. Организовать голосование он готов только параллельно с американцами.