Лукашенко назвал условие проведения досрочных выборов в стране

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Досрочные выборы в Белоруссии пройдут лишь параллельно с новыми выборами главы государства в США. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он отметил, что, несмотря на суверенность страны, готов исполнить американские требования.

"Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Белоруссии выборы", – цитирует Лукашенко RT.

Ранее белорусский лидер сообщил, что участниками следующих президентских выборов могут стать Юрий Караев и Владимир Караник. Сейчас первый является помощником президента по Гродненской области, второй руководит тем же регионом.