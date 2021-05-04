Лукашенко пригрозил Евросоюзу проблемами из-за санкций против Белоруссии

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал европейскому бизнесу проблемы в ответ на принятые в отношении республики санкции, а также поручил премьер-министру страны Роману Головченко подготовить данные о крупных бизнес-проектах стран ЕС в республике. Об этом сообщается в телеграм-канале "Пул первого".
"Просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями (против Белоруссии – Прим. ред.), они их получат. Больше ничего не буду говорить, время покажет. Но вас попрошу: дайте мне информацию о наиболее крупных проектах европейских у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси. Посмотрим на их работу. Но главное, что без ответа ничего не должно оставаться", – заявил Лукашенко в ходе встречи с Головченко.
Президент подчеркнул, что считает санкции Евросоюза немотивированными, поскольку они были приняты в ответ на законные действия властей Белоруссии.
"Мы хотим жить в своей стране, мы ее защищаем. Нас что, за это санкциями по голове? Поэтому надо отвечать", – сказал Лукашенко.
Головченко, в свою очередь, отметил, что белорусский кабмин уже приступил к реализации мер против западных стран.
"Да, да, и правильно. Я вижу. Но это только начало", – подчеркнул Лукашенко.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента. После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.
После этих событий Евросоюз ввел три блока санкций против Белоруссии. Они действуют с октября, ноября и декабря. В черные списки попали 88 физических лиц и 7 компаний. В связи с санкциями физическим лицам запрещается въезжать на территорию ЕС. Кроме того, им ограничен доступ к банковской системе Евросоюза.
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