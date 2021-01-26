Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Вольфовича государственным секретарем Совета безопасности, сообщает RT.

Ранее Вольфович занимал должность начальника Генштаба – первого замминистра обороны.

Пост госсекретаря оставался вакантным с тех пор, как Валерия Вакульчика назначили помощником главы государства – инспектором по Брестской области. Это произошло в октябре 2020 года. Вакульчик проработал на этом месте менее двух месяцев.

Ранее США ввели санкции против нескольких официальных лиц и организаций Белоруссии. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон ввел визовые ограничения для 39 лиц, которые причастны к подрыву демократии в Белоруссии.