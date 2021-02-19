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Власти США ввели визовые ограничения против 43 чиновников из Белоруссии. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

"США предприняли действия в соответствии с президентской прокламацией 8015, наложив визовые ограничения на 43 лица в Белоруссии", – утверждается в заявлении.

По мнению американской стороны, указанные лица несут ответственность за подрыв белорусской демократии. Блинкен отметил, что люди из черного списка не смогут въехать в США. В их числе – высокопоставленные работники судов, руководство правоохранительных органов и рядовые сотрудники, судьи, прокуроры и работники вузов.

"США по-прежнему обеспокоены продолжающимся насильственным подавлением мирных протестующих", – отметил Блинкен.

Ранее власти США уже несколько раз вводили визовые ограничения в отношении ряда лиц в Белоруссии и России. Всего в черный список попали 66 человек.

"США продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений при проведении выборов в Белоруссии, нарушений прав человека в связи с выборами и последующих репрессий", – резюмировал Блинкен.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.