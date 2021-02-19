02:26
Фото: Москва 24
Власти США ввели визовые ограничения против 43 чиновников из Белоруссии. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
"США предприняли действия в соответствии с президентской прокламацией 8015, наложив визовые ограничения на 43 лица в Белоруссии", – утверждается в заявлении.
По мнению американской стороны, указанные лица несут ответственность за подрыв белорусской демократии. Блинкен отметил, что люди из черного списка не смогут въехать в США. В их числе – высокопоставленные работники судов, руководство правоохранительных органов и рядовые сотрудники, судьи, прокуроры и работники вузов.
"США по-прежнему обеспокоены продолжающимся насильственным подавлением мирных протестующих", – отметил Блинкен.
Ранее власти США уже несколько раз вводили визовые ограничения в отношении ряда лиц в Белоруссии и России. Всего в черный список попали 66 человек.
"США продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений при проведении выборов в Белоруссии, нарушений прав человека в связи с выборами и последующих репрессий", – резюмировал Блинкен.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.
После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.
Путин высказался о стороннем вмешательстве во внутренние дела ряда государств
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: