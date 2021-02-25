Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии

25 февраля, 20:51
Фото: ТАСС/Zuma/Wiktor Dabkowski
Евросоюз продлил на один год санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии. Санкции затронули в том числе главу государства Александра Лукашенко, а также семь организаций, следует из заявления Совета ЕС.
"Совет ЕС принял сегодня решение продлить до 28 февраля 2022 года запретительные меры против высокопоставленных государственных чиновников Белоруссии за насильственные репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, а также лиц, ответственных за нарушения на выборах", – приводит выдержку из заявления РИА Новости.
Как уточняется, ограничения введены против экономических игроков, поддерживающих президента Белоруссии.
В настоящее время Евросоюз ввел три блока санкций против Белоруссии. Они действуют с октября, ноября и декабря. В черные списки попали 88 физических лиц и 7 компаний. В связи с санкциями физическим лицам запрещается въезжать на территорию ЕС. Кроме того, им ограничен доступ к банковской системе Евросоюза.
Ранее США ввели визовые ограничения против 43 чиновников из Белоруссии. По мнению американской стороны, указанные лица несут ответственность за подрыв белорусской демократии.
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