Минск выразил протест в связи с заменой госфлага на ЧМ по хоккею

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Минск направил ноту протеста в адрес президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля после замены национального флага на чемпионате мира по хоккею в Риге. Об этом сообщает ТАСС.

"ФХБ уже направила официальную ноту в адрес президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии", – уточнили в Федерации хоккея Белоруссии.

Как заявил руководитель ведомства Дмитрий Басков, замена государственного флага страны – участницы турнира является попыткой политизировать турнир. Он также отметил, что подобные действия противоречат спортивному характеру мероприятия.

Вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге подняли бело-красно-белый, который традиционно используется белорусской оппозицией. Об этом сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис, мотивировав такое решение борьбой против режима, занимающегося государственным терроризмом.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году проходит в столице Латвии. Изначально вторым хозяином турнира был заявлен белорусский Минск, однако позже было принято решение перенести матчи в одну страну.