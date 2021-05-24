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Спорт

10:15

Овечкин не примет участия в ЧЕ по хоккею из-за травм

спорт

Фото: ТАСС/Charles Krupa/AP

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не сможет представить сборную РФ на чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной такого решения стали множественные травмы. Подробной информации о состоянии хоккеиста нет.

Ранее Овечкина признали второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В ночь на 5 апреля "Вашингтон" обыграл в гостях "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата. Матч закончился со счетом 5:4.

35-летний Овечкин записал на свой счет один гол, который стал для него 725-м в карьере, и две результативные передачи. Всего на счету спортсмена в текущем сезоне 34 очка – 19 шайб плюс 15 передач.

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