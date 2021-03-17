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Забив 718-ю шайбу, хоккеист Александр Овечкин вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ в истории. Об этом сообщает "Экспресс газета".

На данный момент рейтинг лучших снайперов возглавляет канадец Уэйн Грецки, который за десять лет карьеры за "Эдмонтон Ойлерз" установил недосягаемую планку в 894 шайбы. Овечкину нужно забить еще 176 шайб, чтобы выйти на первое место среди игроков НХЛ за всю историю лиги.

Бывший конкурент российского хоккеиста Фил Эспозито поздравил спортсмена.

"Привет, Алекс! Это Фил Эспозито. Вот что я скажу, парень: поздравляю! Ты фантастический хоккеист, и я не понимаю, как ты забиваешь все эти шайбы, когда все эти парни во всей этой экипировке блокируют твои броски! Удачи", – отметил Эспозито, на счету которого 717 голов.

Ранее сообщалось, что Александра Овечкина оштрафовали за неспортивное поведение. Нападающий клуба Washington Capitals во время матча с Boston Bruins повздорил с Трентом Фредериком.