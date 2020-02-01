Овечкин обогнал Мессье в списке лучших снайперов НХЛ

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Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 695 шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает News.ru.

Таким образом, он обогнал канадца Марка Мессье, который располагался на восьмом место в списке лучших снайперов в истории (694).

34-летний российский форвард отметился дублем в гостевом матче с "Оттавой Сенаторз" (5:3). Всего в активе россиянина 1265 очков.

Лидером по количеству шайб является канадец Уэйн Гретцки (894 шайбы). Теперь перед россиянином идет Майк Гартнер (708).

Ранее Овечкин обошел по голам чемпиона Олимпийских игр 2002 канадца Марио Лемье, на счету которого 690 шайб.