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Спорт

00:37

Овечкин стал девятым снайпером в истории НХЛ

спорт

Фото: AP/ТАСС/Al Drago

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на девятое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин оформил хет-трик в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" и сравнялся по забитым голам с канадцем Стивом Айзерманои (692), передает издание "Аргументы и факты".

При этом Овечкин также обошел по голам чемпиона Олимпийских игр 2002 канадца Марио Лемье, на счету которого 690 шайб в карьере.

Восьмое место занимает канадец Марк Мессье (694), а седьмым идет его соотечественник Майк Гартнер (708). Безоговорочным лидером списка является Уэйн Гретцки 894.

В нынешнем сезоне на счету 34-летнего россиянина 34 шайбы. Днем ранее хет-трик Овечкина помог "Вашингтону" победить "Нью-Джерси Девилз" (5:2).

Александр Овечкин оформил хет-трик и установил рекорд НХЛ

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