Хет-трик Овечкина помог "Вашингтону" выиграть в НХЛ

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"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в столице США завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей хет-триком отметился российский форвард Александр Овечкин. 34-летний капитан "Кэпиталз" стал лучшим игроком матча.

Теперь на счету Овечкина 47 (31 шайба + 16 передач) очков в сезоне. "Вашингтон" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков.

Овечкин забросил 689 гол в НХЛ и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги канадца Уэйна Гретцки (894), передает News.ru.

В предыдущем туре россиянин опередил финна Теему Селянне и поднялся на 11-е место в списке. Еще один балл поможет Овечкину войти в десятку и опередить Марио Лемье.