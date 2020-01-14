Овечкин опередил Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

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Российский хоккеист и нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин опередил финна Теему Селянне и занял 11-е место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

В игре против "Каролина Харрикейнс" форвард забросил две шайбы и довел их общее количество в лиге до 686. На счету Селянне 684 шайбы.

Если россиянин забросит еще четыре шайбы, то он войдет в десятку лучших. Замыкает рейтинг канадец Марио Лемье, который забросил 690 шайб. Лидером по данному показателю является канадец Уэйн Гретцки. На счету этого хоккеиста 894 шайбы.

В текущем сезоне лиги Овечкин забросил 28 шайб. Кроме того, на его счету 16 результативных передач.

Ранее Александр Овечкин объяснил, почему начал заниматься благотворительностью. Хоккеист раскрыл детали совместной акции команды и Американской ассоциации особенного хоккея, которая оказывает помощь детям с особенностями развития.

По словам спортсмена, помощь выражается, например, в предоставлении нуждающимся деткам формы, коньков, клюшек, поскольку далеко не все могут позволить себе приобрести дорогое спортивное обмундирование.

