Овечкин стал первой звездой матча НХЛ между "Вашингтоном" и "Оттавой"

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Клуб "Вашингтон" разгромил "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает РИА Новости.

Игра проходила в Вашингтоне. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

Отмечается, что российский нападающий Александр Овечкин внес в победу команды большой вклад, оформив дубль. Хоккеист был признан первой звездой матча. Помимо этого вратарь Илья Самсонов сделал 26 сейвов, после чего стал третьей звездой игры.

Также в ворота Оттавы запустили шайбы Ти Джей Оши, Радко Гудас и Ларс Эллер.

Ранее Овечкин сбил с ног судью на матче НХЛ. Инцидент произошел во время игры команд Washington Capitals и The Boston Bruins.