Гол Овечкина признан лучшим в XXI веке

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин признан автором самого красивого гола XXI века по версии Sportsnet, сообщает "Интерфакс".

Речь идет о голе, забитом россиянином в январе 2006 года. Овечкин провел шайбу в ворота "Финикса". Хоккеист подхватил ее в средней зоне и промчался вдоль правого борта.

Сместившись в центр около ворот, Овечкин попытался обыграть защитника, но упал. При этом с шайбой он не расстался и, перевернувшись на спину, бросил мимо вратаря в створ.

Этот гол стал для Овечкина вторым в матче с "Финиксом" и 32-м в сезоне-2005/06 – дебютном для россиянина в НХЛ. В том году он был признан лучшим новичком НХЛ.

В феврале Александр Овечкин забил свою 700-ю шайбу в НХЛ. Он стал восьмым игроком в истории лиги, кому удавалось покорить этот рубеж.

