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Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил свою 700-ю шайбу в НХЛ. Он стал восьмым игроком в истории лиги, кому удавалось покорить этот рубеж.

В субботу в гостевом матче с "Нью-Джерси Девилз" Овечкин отличился на пятой минуте третьего периода, сделав счет 2:2.

Ранее Овечкин забил 699-ю шайбу в НХЛ в игре против "Монреаля". Впрочем, это не помогло "столичным" добиться победы.

Лидером НХЛ по числу шайб в регулярных чемпионатах является Уэйн Гретцки (894). Далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

Ранее главный тренер сборной России по хоккею в 2004 и 2011-2014 годах Зинэтула Билялетдинов рассказал, что он верит и ждет, когда Овечкин забьет свою 700-ю шайбу в НХЛ.