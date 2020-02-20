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Москва 24

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Спорт

20 февраля, 21:23

"Забьет обязательно!": Билялетдинов верит, что Овечкин забьет 700-ю шайбу

спорт

Фото: Москва 24

Главный тренер сборной России по хоккею в 2004 и 2011-2014 годах Зинэтула Билялетдинов рассказал, что он верит и ждет, когда капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забьет свою 700-ю шайбу в НХЛ.

"Забьет обязательно!" – ответил Билялетдинов в перерыве между периодами матча "Спартак" – "Ак Барс" в четверг, 20 февраля.

По словам специалиста, тренер здесь не поможет и никаких действий с его стороны по отношению к игроку предпринимать не надо.

"Конечно, все вокруг на него (Овечкина) давят, и ожидание такое... Но я думаю, что когда-то придет, не сегодня – завтра случится", – рассказал Билялетдинов.

Он также отметил, что Овечкин, который является его учеником, не звонил, чтобы посоветоваться по этому поводу.

На данный момент в активе Овечкина 698 шайб. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки – 894 шайбы. Российский хоккеист не может забить в пяти последних матчах регулярного чемпионата.

Ранее гол Овечкина в ворота "Финикс Койотс" в 2006 году назвали лучшим в истории лиги. Решение приняло влиятельное спортивное издание ESPN. Овечкин забросил шайбу в падении с острого угла. Встреча завершилась победой "столичных" – 6:1.

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