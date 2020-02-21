Овечкин забил 699-ю шайбу в НХЛ в игре против "Монреаля"

Фото: AP/Nick Wass

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) закончился для команды Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" поражением, однако сам хоккеист отметился 699-й забитой в лиге шайбой. Об этом сообщает "Мир 24".

Игра перешла в овертайм, однако столичный коллектив уступил со счетом 3:4. За "Вашингтон" отличились, помимо Александра Овечкина, Ларс Эллер и Том Уилсон.

Российский хоккеист отметился впервые с 5 февраля – тогда на его счету был хет-трик против "Лос-Анджелеса". Его безголевая серия составила 5 матчей. При этом в гонке снайперов текущего сезона игрок занимает третье место с 58 очками – его на две шайбы опережают Остон Мэттьюс из "Торонто" и Дэвид Пастрняк из "Бостона".

После 60 игр регулярного сезона "Вашингтон Кэпиталз" занимает 4-место в Восточной конференции НХЛ. Эта позиция на данный момент обеспечивает команде участие в розыгрыше плей-офф.

Ранее спортивное издание ESPN назвало одну из шайб Александра Овечкина лучшей в истории НХЛ. Эксперты удостоили этого почетного звания гол капитана "Вашингтона" в ворота "Финикс Койотс" в 2006 году.

