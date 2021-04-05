Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

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Российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина признали второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на 5 апреля "Вашингтон" обыграл в гостях "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата. Матч закончился со счетом 5:4. 35-летний Овечкин записал на свой счет один гол, который стал для него 725-м в карьере, и две результативные передачи. Всего на счету спортсмена в текущем сезоне 34 очка – 19 шайб плюс 15 передач.

Первой звездой дня признали защитника Джейкоба Чичрана из "Аризоны", который оформил хет-трик в игре против "Анахайма".

В декабре прошлого года Александр Овечкин был признан автором самого красивого гола XXI века по версии Sportsnet. Речь идет о голе, забитом россиянином в январе 2006 года. Овечкин провел шайбу в ворота "Финикса". Хоккеист подхватил ее в средней зоне и промчался вдоль правого борта.

Сместившись в центр около ворот, Овечкин попытался обыграть защитника, но упал. При этом с шайбой он не расстался и, перевернувшись на спину, бросил мимо вратаря в створ.

Этот гол стал для Овечкина вторым в матче с "Финиксом" и 32-м в сезоне-2005/06 – дебютном для россиянина в НХЛ. В том году он был признан лучшим новичком НХЛ.