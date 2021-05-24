Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею

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Сборная России по хоккею впервые проиграла в матче предварительного этапа чемпионата мира в Риге. Об этом сообщает ТАСС.

Национальная команда уступила сборной Словакии. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу последних.

В составе россиян единственную шайбу на 32-й минуте забросил Александр Барабанов.

Сборная Российской Федерации стартовала на чемпионате мира по хоккею 21 мая. Тогда национальная команда переиграла сборную Чехии.

Первая игра группового этапа мирового первенства завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян. Позднее спортсмены разгромили сборную Великобритании.

