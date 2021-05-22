Сборная России разгромила команду Великобритании в матче ЧМ по хоккею

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сборная команда России обыграла спортсменов из Великобритании во втором матче чемпионата мира по хоккею. Игра, которая проходила в Риге, завершилась со счетом 7:1.

Среди россиян отличились Антон Бурдасов (2 шайбы), Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. В команде соперников шайбу забил Лайам Кёрк.

Для российской сборной данная победа является второй подряд. Накануне команда одержала верх над командой Чехии в дебютном матче ЧМ.

Следующую игру россияне проведут со словаками 24 мая. Матчи турнира проходят без зрителей.

Сборная России по хоккею выступает на чемпионате мира в форме с цветами национального флага и олимпийскими кольцами.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году проходит в столице Латвии. Изначально вторым хозяином турнира был заявлен белорусский Минск, однако позже было принято решение перенести матчи в одну страну.

