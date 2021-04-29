Сборная России по хоккею выступит на ЧМ под музыку Чайковского

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила отрывок Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены государственного гимна для выступления сборной России на чемпионате мира в Риге, рассказал глава IIHF Рене Фазель. Об этом сообщает ТАСС.
"Изначально планировался гимн IIHF, но Федерация хоккея России обратилась, чтобы был Чайковский. Мы согласились. Так что, да, будет Чайковский звучать на чемпионате мира", – заявил Фазель.
Государственный гимн России и национальный флаг не могут использоваться во время выступления российских спортсменов из-за двухлетних санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). В связи с этим Первый концерт Чайковского был также ранее утвержден в качестве замены гимна РФ на Олимпиаде и Паралимпиаде.
Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в столице Латвии. Изначально вторым хозяином турнира был заявлен белорусский Минск, однако позже было принято решение перенести матчи в одну страну.
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