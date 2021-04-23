Валуев оценил замену гимна России на Олимпийских играх

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Российский боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал в диалоге с Москвой 24 выбор Первого концерта Петра Чайковского взамен гимна РФ на Олимпиаде в Токио и Пекине. По его мнению, выбор сделан достойный, но боевой дух спортсменов в первую очередь повышают сами спортсмены, а не музыкальное сопровождение.
В качестве замены гимна РФ для выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и Пекине был выбран Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Музыкальное сопровождение, а также всю символику, включая флаг Олимпийского комитета РФ с триколором и официальной экипировкой утвердил Международный олимпийский комитет (МОК).
Решение о запрете выступать российским спортсменам на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России было принято Спортивным арбитражным судом (CAS). Использование национального гимна страны также запрещено до 16 декабря 2022 года.
Российский боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что выбор фрагмента произведения взамен гимна сделан достойный. "Чайковский – пойдет", – сказал Валуев.
Депутат подчеркнул, что замена гимна РФ не повлияет на спортивный дух.
При этом Валуев отметил, что "бесконечные разговоры" о гимне только "выматывают мозги тем же спортсменам". "Мы своими разговорами заставляем их обращать внимание на политически важные вещи, но для самих спортсменов важнее другое: чтобы их никто не дергал, чтобы они спокойно вышли на старт, чтобы им никто не мешал", – отметил депутат.
По мнению Валуева, решение о выборе музыкального сопровождения важно в рамках политических диалогов спортивных комиссий, международного олимпийского комитета и правительств стран, но для спортсмена важнее быть готовыми к соревнованиям.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев выразил свое мнение по поводу запрета МОК спортсменам преклонять колено в знак солидарности с BLM. По мнению депутата, это решение, вероятно, носит промежуточный характер.
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