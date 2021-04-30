Сборная России по хоккею сыграет на ЧМ в форме с триколором и кольцами ОИ

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Сборная России по хоккею выступит на чемпионате мира в форме с цветами национального флага и олимпийскими кольцами, сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Форму сборной на чемпионат мира согласовали с Международным олимпийским комитетом (МОК), ОКР и IIHF. На ней будут изображены российский триколор, пламя и олимпийские кольца.

"Эти элементы важны для нас, потому что мы являемся олимпийскими чемпионами. Благодарны МОК, ОКР и IIHF за согласование", – цитирует Ротенберга РИА Новости.

Ранее Международная федерация хоккея одобрила отрывок Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены государственного гимна для выступления сборной России на чемпионате мира в Риге.

Государственный гимн России и национальный флаг не могут использоваться во время выступления российских спортсменов из-за двухлетних санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). В связи с этим Первый концерт Чайковского был также ранее утвержден в качестве замены гимна РФ на Олимпиаде и Паралимпиаде.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в столице Латвии. Изначально вторым хозяином турнира был заявлен белорусский Минск, однако позже было принято решение перенести матчи в одну страну.