Сборная России по хоккею стартовала с победы над чехами на чемпионате мира

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сборная России по хоккею одержала верх над командой Чехии в дебютном матче чемпионата мира в Риге.

Первая игра группового этапа мирового первенства завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян. У российской сборной шайбами отметились Антон Бурдасов (5-я минута), Артем Швец-Роговой (36), Александр Барабанов (46) и Михаил Григоренко (60), сумевший вырвать победу в концовке встречи.

Чехи трижды сравнивали счет в каждом периоде, в их составе сумели отличиться Якуб Флек (10), Якуб Врана (38) и Доминик Кубалик (58).

Сборная России по хоккею выступает на чемпионате мира в форме с цветами национального флага и олимпийскими кольцами.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году проходит в столице Латвии. Изначально вторым хозяином турнира был заявлен белорусский Минск, однако позже было принято решение перенести матчи в одну страну.