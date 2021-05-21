Антон Бурдасов стал автором первого гола сборной России на ЧМ-2021

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Нападающий Антон Бурдасов забил первый гол сборной России на ЧМ-2021. Он открыл счет в матче со сборной Чехии, сообщает портал "Чемпионат".

Уточняется, что Бурдасов реализовал численное большинство на пятой минуте встречи. Форварды Михаил Григоренко и Иван Морозов выступили в качестве ассистентов.

Для 30-летнего спортсмена встреча с представителями Чехии является первой на взрослом чемпионате мира.

Ранее стало известно, что сборная России по хоккею выступит на чемпионате мира в форме с цветами национального флага и олимпийскими кольцами.

Форму сборной на чемпионат мира согласовали с Международным олимпийским комитетом (МОК), ОКР и IIHF. На ней будут изображены российский триколор, пламя и олимпийские кольца.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в столице Латвии. Изначально вторым хозяином турнира был заявлен белорусский Минск, однако позже было принято решение перенести матчи в одну страну.