На трибуны чемпионата мира по хоккею посадили картонных зрителей

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На трибуны чемпионата мира по хоккею, который стартовал в Риге, посадили картонных зрителей.

Из-за коронавируса было решено не допускать на трибуны болельщиков, однако организаторы нашли выход из ситуации.

Изначально вторым хозяином турнира был заявлен Минск, однако позже было принято решение перенести матчи в одну страну из-за невозможности обеспечить благополучие участников белорусской стороной.

Ранее сообщалось, что нападающий Антон Бурдасов стал автором первого гола сборной России на ЧМ-2021. Он реализовал численное большинство на пятой минуте встречи, а форварды Михаил Григоренко и Иван Морозов выступили в качестве ассистентов.