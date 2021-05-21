Что нужно знать о ЧМ-2021 по хоккею

21 мая в Риге стартовал чемпионат мира по хоккею. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов собрал главные факты о предстоящем первенстве.



Это первый ЧМ за два года

В 2020 году чемпионат мира так и не состоялся – в апреле началась пандемия коронавируса, поэтому турнир вскоре решили отложить на год. Но в августе в Белоруссии, которая должна была принять ЧМ совместно с Латвией, вспыхнули протесты. На фоне ситуации в республике ключевые партнеры турнира, в частности Škoda, Nivea и Liqui Moly, заявили об отказе спонсировать ЧМ в случае его проведения в Белоруссии.

Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) долго тянула с решением, но после давления спонсоров и Европейского парламента все-таки объявила о переносе турнира из Белоруссии из-за "соображений безопасности, которые находятся вне контроля организации". В итоге все матчи чемпионата мира пройдут с 21 мая по 6 июня в Латвии на стадионе "Арена Рига" и в Олимпийском спортивном центре.

Условия проведения турнира достаточно строгие. Команды-участницы в период проведения ЧМ будут жить в "пузыре". А маршрут передвижения игроков ограничится гостиницей и стадионом. Что касается болельщиков, то попасть на арену смогут только те, кто переболел коронавирусом либо прошел вакцинацию.

В сборной России сыграет полтора десятка дебютантов – все из-за Кубка Стэнли

Каждый чемпионат мира неизменно сталкиваются интересы двух организаций – Международной федерации хоккея и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). И каждый раз неизменно выигрывают последние. Обычно конец мая – самый разгар Кубка Стэнли, поэтому лучшие хоккеисты мира помогают своим клубам в плей-офф НХЛ, а в сборных на ЧМ оказываются те, кто уже вылетел из турнира или кто в плей-офф даже не попал, а также молодежь и игроки КХЛ.

Но в этот раз все оказалось совсем плачевно. Из-за позднего старта регулярного сезона в НХЛ – все, конечно же, по причине пандемии – Кубок Стэнли начался только на прошлой неделе. Поэтому суперзвезд на этом турнире мы почти не увидим. Составы США, Канады, Швеции, Чехии и других топ-сборных будут на 50–70 процентов состоять из игроков клубов – аутсайдеров НХЛ и еще не обкатанной молодежи. Команда Валерия Брагина в этом смысле не станет исключением.



Среди 26 изначально приглашенных на турнир хоккеистов сборной России – целых 16 спортсменов, которые еще не выступали на чемпионате мира. До этого большинство из них появлялись лишь на этапах Евротура и молодежных ЧМ. На данный момент заявка сборной России на старт ЧМ состоит из 22 игроков и выглядит так (курсивом отмечены дебютанты):

вратари: Иван Бочаров ("Динамо Москва"), Александр Самонов (СКА);

защитники: Артем Зуб ("Оттава"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Никита Задоров ("Чикаго"), Григорий Дронов ("Металлург");

нападающие: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все ЦСКА), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Эмиль Галимов, Евгений Тимкин, Иван Морозов (все СКА), Михаил Григоренко ("Коламбус"), Александр Барабанов ("Сан-Хосе").

Из расширенного списка незаявленными остаются вратарь Иван Федотов (ЦСКА), защитник Никита Нестеров ("Калгари"), нападающие Сергей Толчинский ("Авангард") и Андрей Кузьменко (СКА). Кроме того, в Риге по индивидуальной программе готовятся защитник Кирилл Кирсанов (СКА), нападающие Илья Сафонов ("Ак Барс"), Кирилл Марченко и Василий Подколзин (оба СКА).

Россияне выступят без флага, герба и гимна

На предстоящем чемпионате мира из-за постановления Всемирного антидопингового агентства мы ожидаемо не услышим гимн России. В случае победы нашей сборной вместо музыки Александра Александрова будет звучать гимн Международной федерации хоккея. Что касается формы, то команда Валерия Брагина будет играть в красных джерси с олимпийскими кольцами вместо двуглавого орла.

Помимо этого, фактически сборная России будет обозначена везде как команда Олимпийского комитета России, а триколор заменят на полотно с эмблемой ОКР. Из-за всех этих ограничений случилась уже как минимум одна казусная ситуация: на рекламном постере Škoda к ЧМ, на котором был изображен Александр Овечкин, на форме российского игрока "замазали" наш герб и надпись "Россия".



Наша сборная сыграет в группе со шведами, чехами и швейцарцами

Сборная России сыграет в группе А. Соперниками подопечных Валерия Брагина станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

Календарь группового этапа матчей российской сборной (время начала матчей указано по московскому времени):